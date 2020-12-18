"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية والشمالية والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والخبر والجبيل والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف والعويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الرياض بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد القصيم أيضاً أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

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