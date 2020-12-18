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لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:17 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 154 ألفا و 944 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1259 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14209 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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