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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ):

قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة معين عبدالملك، إن إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبدربه منصور هادي، وقيادة المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية.

وأضاف عبدالملك، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأكد عبدالملك، أن الحكومة المعلنة أمام "مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة؛ لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ثقة حكومته عالية بالدعم الأخوي الصادق لمن وصفهم بـ" الأشقاء " في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة.

وأردف بالقول :"ثقتنا بتكاتف القوى السياسية والاجتماعية وأبناء الشعب ووقوفهم مع الحكومة يشكل ضمان لنجاحها وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها التي لا تحتمل التأخير أو الفشل".

وفي وقت سابق اليوم، صدر قرار رئاسي، بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي جرى توقيعه العام الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكلف هادي، معين عبدالملك، رئيساً للحكومة، واحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

وجاء إعلان الحكومة الجديدة، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، الذي تشرف السعودية على تنفيذه.