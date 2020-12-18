بـ"تايير كاشمير".. سميحة أيوب في احتفالية محمد صبحي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

تألقت الفنانة سميحة أيوب، خلال حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن" بمدينة سنبل، بإطلالة أنيقة.

وارتدت سميحة تايير باللون الكاشمير، ونسقت معه شالا باللون الأسود، وأسفله توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.