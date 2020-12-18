بجامبسوت أحمر وشال أسود.. إيمان تخطف الأنظار في احتفالية صبحي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

طلت الفنانة إيمان بإطلالة جذابة، أثناء حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.

وارتدت إيمان جامبسوت باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها شال باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.