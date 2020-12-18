بالأسود والتركواز.. لبلبة بإطلالة أنيقة في احتفالية محمد صبحي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

تألقت الفنانة لبلبة خلال حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.

وارتدت لبلبة فستانا طويلا باللونين الأسود والتركواز، وتميز الفستان بأنه مزود بأكمام منفوخة.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.