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بفستان أبيض أنيق.. هدى هاني تتألق في احتفالية محمد صبحي

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بفستان أبيض أنيق.. هدى هاني تتألق في احتفالية محمد صبحي بفستان أبيض أنيق.. هدى هاني تتألق في احتفالية محمد صبحي

مصراوي Masrawy

09:21 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتبت_ شيماء مرسي
تصوير_ هاني رجب

ظهرت الفنانة هدى هاني بإطلالة أنيقة أثناء حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.
وارتدت هدى فستانا طويلا باللون الأبيض، مزودا بأكمام شفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل.
واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون الفضي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.
احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في .
الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.

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