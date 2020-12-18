بوسي شلبي تخطف الأنظار بجامبسوت في احتفالية محمد صبحي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

طلّت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة أنيقة، أثناء حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.

وارتدت بوسي جامبسوت باللون الأبيض، بقصة الكم الواحد، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت بوسي مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.