ببدلة ومكياج قوي.. وفاء عامر في احتفالية صبحي "50 سنة فن"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

طلت الفنانة وفاء عامر بإطلالة بسيطة أثناء حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.

وارتدت وفاء عامر بدلة باللون الأسود من قماش المخمل، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.