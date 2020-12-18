دنيا عبد العزيز تتألق بفستان قصير في احتفالية محمد صبحي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز، بإطلالة أنيقة أثناء حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.

وارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزودا بأكمام طويلة شفافة، وتميز بوجود مجموعة أزرار عند منطقة الصدر.

واعتمدت دنيا مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت ترك شعرها الويفي منسدلا.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.