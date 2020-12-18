إلهام شاهين بإطلالة أنيقة في احتفالية محمد صبحي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة أثناء حضورها حفل احتفالية الفنان محمد صبحي بمدينة سنبل.

إلهام ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، ونسقت معه شالا بذات اللون، كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، تركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.