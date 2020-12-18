أخبار عاجلة

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي -
تونس تعلن منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال -
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا -
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا -
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصفحة الرسمية للأزهر تواصل نشر مقاطع عن سحر اللغة العربية

Print
الصفحة الرسمية للأزهر تواصل نشر مقاطع فيديو عن سحر اللغة العربية الصفحة الرسمية للأزهر تواصل نشر مقاطع عن سحر اللغة العربية

مصراوي Masrawy

08:45 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

واصلت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، نشر مقاطع عن سحر اللغة العربية، بالتزامن مع يومها العالمي، الذي يوافق ال١٨ من ديسمبر كل عام.

وفي مقطع جديد، أوضح الفيديو أنه لم يكن العرب وحدهم هم الذين سحرتهم العربية بجمالها ورونقها، بل إن عددًا كبيرا من الغربيين والمستشرقين سحرهم جمال اللغة العربية وعذوبتها، ومن أبرزهم:

المستشرق الإيطالي كارلو نلينو: "اللغةُ العربية تفوقُ سائرَ اللغاتِ رونقًا وغنًى، ويَعجِز اللسانُ عن وصفِ محاسنها"

المستشرق الفرنسي رينان: "فاقت أخواتها بكثرةِ مفرداتها ودقّةِ معانيها وحسنِ نظامِ مبانيها، ولم يُعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة"

المستشرق النمساوي جوستاف جرونيباوم: "ما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها، فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية"

المستشرق الألماني كارل بروكلمان: "بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

بالفيديو والصور : شاهد افتتاح الملك لمستشفى حمزة الميداني في عمان

بالفيديو والصور : شاهد افتتاح الملك لمستشفى حمزة الميداني في عمان

شبكة عيون الإخبارية