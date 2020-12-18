داليا مصطفى تتألق بالأسود في احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن"

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- هاني رجب

تألقت الفنانة داليا مصطفى، أثناء حضورها احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن" بمدينة سنبل، بإطلالة باللون الأسود.

وارتدت داليا فستانا مزودا بأكمام، وتميز بوجود مجموعة تطريزات عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.