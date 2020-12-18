نيلي بإطلالة ساحرة في احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن"

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ هاني رجب

ظهرت الفنانة نيلي بإطلالة أنيقة خلال حضورها احتفالية الفنان محمد صبحي بمدينة سنبل.

ارتدت نيلي فستاناً قصيرا باللون الأسود، بصيحة الأكمام الشفافة، مزينا بالحبيبات البراقة والتطريزات.

واعتمدت نيلي مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وشال من الفرو باللون الأسود.

احتفالية "50 سنة فن" تقام احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.