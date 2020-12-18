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إطلالات اليوم: درة بفستان أسود.. وياسمين صبري بالأحمر

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إطلالات اليوم: درة بفستان أسود.. وياسمين صبري بالأحمر إطلالات اليوم: درة بفستان أسود.. وياسمين صبري بالأحمر

مصراوي Masrawy

07:00 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي
تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".
لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.
- سيرين عبد النور:
في صورة نشرتها لها على "إنستجرام"، تألقت الفنانة سيرين عبد النور، بفستان باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بأنه مزود بالورود من الأمام، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق طويل، وتركت شعرها منسدلا.
- أسماء أبو اليزيد:
ارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد، شميز باللون البيبي بلو، مزود بأكمام، وأزرار من الأمام، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".
-نورهان:
طلّت الفنانة نورهان بصورة عبر "إنستجرام"، بشميز باللوني الأبيض والموف، مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الموف، وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا،.
- ياسمين صبري:
تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر، من قماش الستان، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وتميز الفستان بوجود ذيل طويل وحزام من نفس قماش الفستان عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها توب باللون الأحمر، واختارت مجوهرات ماسية مكونة من مجموعة أساور وحلق وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.
- درة:
طلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأسود من قماش المخمل، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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