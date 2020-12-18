أخبار عاجلة

"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول -
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الكربون النشط.. عصا سحرية لبشرة نقية

Print
الكربون النشط.. عصا سحرية لبشرة نقية الكربون النشط.. عصا سحرية لبشرة نقية

مصراوي Masrawy

10:00 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020

د ب أ-

يعد الكربون النشط (Activated Carbon) بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة نقية؛ حيث إنه يحارب الشوائب والبثور والرؤوس السوداء.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن ماسك الكربون النشط يعمل على تخليص البشرة من الأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة، كما يعمل على تصغير حجم المسام.

وأضاف المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن استخدام الكربون النشط المعروف أيضا "بالفحم النشط" كمستحضر تقشير، وذلك لإزالة الخلايا الميتة، ومن ثم التمتع ببشرة مشرقة تشع نضارة وحيوية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية