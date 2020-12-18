الفستان الجينز لإطلالة شتوية عملية

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

يشهد الفستان الجينز رواجا كبيرا هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة عملية ومفعمة بالأنوثة في آن واحد.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان الجينز يطل هذا الموسم بموديلين: إما بقصة أكبر من المقاس بحجم XXL أو بقصة تسلط الضوء على الوسط لتبرز أنوثة ورشاقة القوام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الجينز ذا القصة الأكبر من المقاس يمتاز بطابع جريء ومتحرر، مشيرة إلى إمكانية تنسيق الموديلات القصيرة مع جوب طويل وبوت ذي أربطة أو بوت العساكر ذي النعل الضخم.

أما الموديل، الذي يسلط الضوء على الوسط، فيمتاز بطابع أنيق؛ لذا يمكن تنسيقه مع آنكل بوت ذي كعب عال وبليزر.