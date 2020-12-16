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: الدول الخمس وإيران تبحث التحضير لاجتماع وزاري بشأن الاتفاق النووي

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روسيا: الدول الخمس وإيران تبحث التحضير لاجتماع وزاري بشأن الاتفاق النووي : الدول الخمس وإيران تبحث التحضير لاجتماع وزاري بشأن الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

11:34 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

أعلنت الخارجية الروسية أن المدراء السياسيين للدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي مع طهران، ونظيرهم الإيراني بحثوا التحضير للاجتماع الوزاري حول الاتفاق النووي المقرر في 21 ديسمبر، حسبما ذكرت " اليوم".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان مساء الأربعاء، إنه جرى خلال اللقاء مع المدراء السياسيين عبر تقنية الفيديو. وكان نائب وزير الخارجية سيرطي ريابكوف يمثل الجانب الروسي فيها: "تحليل الأمور على كافة الاتجاهات في ما يخص تطبيق الاتفاقات الشاملة المتوصل إليها في عام 2015 مع مراعاة التحديات القائمة، وأهمها أعمال الولايات المتحدة الهادفة إلى عرقلة التنفيذ الكامل للصفقة النووية".

وأضاف البيان أن المناقشات ركزت على مسائل التحضير للاجتماع الوزاري المزمع عقده في 21 ديسمبر الجاري.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن ممثلي الدول المشاركة أكدوا التزامهم بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعوا إلى مواصلة الجهود الحثيثة للبحث عن الحلول الفعالة من أجل العودة إلى تنفيذ الاتفاقات الشاملة ضمن الإطار المتفق عليه أصلا، بأسرع ما يمكن.

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