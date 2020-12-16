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إصابة صحفي سافر مع بايدن إلى جوروجيا بكورونا

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إصابة صحفي سافر مع بايدن إلى جوروجيا بكورونا إصابة صحفي سافر مع بايدن إلى جوروجيا بكورونا

مصراوي Masrawy

11:31 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إصابة أحد الصحفيين الذين سافروا أمس الثلاثاء مع بايدن، إلى ولاية جورجيا لحضور تجمع انتخابي، بفيروس كورونا، وعزل أحد موظفي الاتصال اختلط بالشخص المصاب، حسبما ذكرت "ذا هيل".

وقال مكتب بايدن في بيان إن المسؤولين الصحيين بدأوا "على الفور" في تعقب الأشخاص المخالطين وأكدوا أن الصحفي لم يكن على اتصال وثيق مع بايدن.

وأضاف البيان: "كإجراء احترازي، سيخضع أحد أعضاء فريق الاتصالات لدينا، والذي كان على اتصال وثيق بهذا الشخص، للحجر الذاتي لمدة 7 أيام".

وتابع: "باقي موظفي الرئيس ليسوا معرضين لخطر التعرض للفيروس أو نقله حسب تقييمنا".

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