حمدوك: إزالة السودان من قائمة الإرهاب هو الإنجاز الأهم

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مصراوي Masrawy

وكالات

ناقش مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس المجلس، إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، حيث قدم رئيس مجلس الوزراء توضيحًا حول أهمية تلك الخطوة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، مساء الأربعاء، أن حمدوك وصف الحدث والتغيير الناتج عنه بالإنجاز الأهم قائلاً: "إنه يستحق أن نهنئ به أنفسنا وشعبنا وأن نوجه الشكر للجهود المتصلة لأكثر من عام من بعثتنا في واشنطن والدول الشقيقة والصديقة والجهات الأخرى".

وأشار حمدوك إلى أهمية الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة وتهيئة الأرضية وإعداد الكوادر في المجال المصرفي والمجالات الاستثمارية.

وكان المجلس قد استقبل رئيس الوزراء بالتصفيق والتهاني عقب الخطوة التاريخية الكبيرة بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد سبعة وعشرون عامًا، نتيجة لممارسات النظام السابق.