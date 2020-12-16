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مجلس الوزراء السوداني: نثق في قدرة الجيش على رد أي عدوان

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مجلس الوزراء السوداني: نثق في قدرة الجيش على رد أي عدوان مجلس الوزراء السوداني: نثق في قدرة الجيش على رد أي عدوان

مصراوي Masrawy

11:22 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

السودان - (ا ش ا)

أكد مجلس الوزراء السوداني، دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة "التي تسد الثغور وتحرس البلاد"، وثقته في قدرة القوات المسلحة على حماية حدود البلاد ورد أي عدوان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه "في مساء أمس الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور (شرق السودان) داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات"، موضحًا أنه ظل يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا، والتي بدأت منذ ما يقارب ستة أسابيع، لافتا إلى أن "السودان استقبل الآلاف من اللاجئين الفارين عبر الحدود الشرقية، وأفاض الشعب السوداني من كرمه المعلوم رغم الظروف الاقتصادية القاسية والقدرات المحدودة".

وأضاف مجلس الوزراء السوداني، "نشد على أيادي القيادات العسكرية ونلقي بالتحية للجنود الأشاوس الذين يستحقون تقديم كل دعم ممكن، وما الملمات إلا لحظة نستبين فيها آصرة الوطنية ووشيجة التراب"، وحيا "الشهداء الذين ارتقوا في إباء"، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

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