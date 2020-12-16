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السودان يبحث الاستفادة من خبرات في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق

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السودان يبحث الاستفادة من خبرات مصر في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق السودان يبحث الاستفادة من خبرات في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق

مصراوي Masrawy

11:36 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين المصري والسوداني برئاسة مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، والدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية المصري.

وشهدت المباحثات استعراض التجربة المصرية في مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق.

كما اتفق الطرفان على أهمية مواصلة الجهود التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة ومجالات التنمية اللوجستية والصناعية.

وأشار المصيلحي في تصريحات له عقب وصوله إلى دولة السودان الشقيقة، إلى أنه سيتم وضع إطار يُنظم عملية تبادل الخبرات في كافة الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان إتاحة السلع الأساسية في السوق السوداني، أو بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ولفت إلى خبرة الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.

وأكد المصيلحي، على أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان في عملية الأمن الغذائي سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.​

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مصراوي Masrawy

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