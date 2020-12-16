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الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع تصادم "أسيوط - سوهاج"

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الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع تصادم "أسيوط - سوهاج" الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع تصادم "أسيوط - سوهاج"

مصراوي Masrawy

11:30 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سوهاج – عمار عبدالواحد:

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور هاني فؤاد، بـ 10 سيارات إسعاف لموقع حادث التصادم الذي شهده الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط - سوهاج"، مساء اليوم الأربعاء، دائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

من جهتها أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل الوزارة، درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي، لنقل الضحايا والمصابين إليها.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم على الطريق الشرقي أمام قرية البلابيش بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام، بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأتوبيس نقل جماعي.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث أسفر عنه مصرع 5 أشخاص، وإصابة 7 آخريين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي.

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