ننشر الصور الأولى لحادث تصادم "أسيوط - سوهاج"

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث التصادم الذي شهده الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط - سوهاج"، مساء اليوم الأربعاء، دائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم على الطريق الشرقي أمام قرية البلابيش بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام، بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأتوبيس نقل جماعي.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث أسفر عنه مصرع 5 أشخاص، وإصابة 7 آخريين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي.