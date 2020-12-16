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متحدث الرئاسة ينشر لاستقبال لولي عهد أبوظبي

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متحدث الرئاسة ينشر فيديو لاستقبال السيسي لولي عهد أبوظبي متحدث الرئاسة ينشر لاستقبال لولي عهد أبوظبي

مصراوي Masrawy

11:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته لمصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال السيسي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك اليوم: "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني ".

وتابع الرئيس: "وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".​

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