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كورونا في آسيا .. 6725 إصابة جديدة بإندونيسيا و1295 بماليزيا و1156 بالفلبين

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كورونا في آسيا .. 6725 إصابة جديدة بإندونيسيا و1295 بماليزيا و1156 بالفلبين كورونا في آسيا .. 6725 إصابة جديدة بإندونيسيا و1295 بماليزيا و1156 بالفلبين
الصحة الإندونيسية: إجمالي المصابين بلغ 636154 حالة والوفيات 19248 شخصًا

كورونا في آسيا .. 6725 إصابة جديدة بإندونيسيا و1295 بماليزيا و1156 بالفلبين

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 6725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), فيما سجلت ماليزيا 1295 حالةً، والفلبين 1156 إصابةً.

وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 636154 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19248 حالة وفاة بعد تسجيل 137 حالة, كما أوضحت الوزارة أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 521984 حالةً.

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 87913 إصابةً, كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 429 حالة وفاة, بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة, وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 72733 حالةً.

فيما أشارت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 452988 إصابةً، وبلغ عدد الوفيات 8833 حالةً بعد تسجيل 21 وفاة جديدة, كما أوضحت أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 419282 حالةً. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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