تقرير عقاري يرصد: ارتفاع بنسبة 71% في عدد العقود في الربع الثالث من 2020

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ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%

رصد تقرير عن الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، نشرته دار القياس للتقييم، حالة من التفاؤل والمؤشرات الإيجابية على المدى القصير نتيجة لعدد من العوامل والمبادرات الحكومية التي تعالج التحديات الرئيسة التي تخدم القطاع العقاري في المملكة وتساهم في تطوره.

وقارن التقرير بين الصفقات العقارية للربع الثالث من عام 2020م مع نفس الفترة في العام الماضي من ناحية عدد الصفقات وقيمتها لكل من مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام.



وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العقود بنسبة 71% في الربع الثالث من عام 2020م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م، كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التمويل بنسبة 84%، حيث إن إجمالي عدد العقود وحجم التمويل يتجاوز إجمالي ما قُدِم خلال العامين 2018 و2019 مجتمعين، وهي دلالات تعطي صورة حقيقية عن الحراك الإيجابي وانعكاساته في السوق العقاري في المملكة.