أخطاء مكياج تجعلك تبدين أكبر سناً

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مصراوي Masrawy

يعتبر المكياج أحد أهم الأشياء التي تهتم بها المرأة للظهور بمظهر جميل وشاب، إلا أن ارتكاب بعض الأخطاء أثناء تطبيق المكياج، قد يجعل المرأة تبدو أكبر سناً.

فيما يلي مجموعة من أخطاء المكياج التي تؤثر سلباً على المظهر الشاب، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين ونقله موقع "24" الإماراتي.

عدم ترطيب البشرة

أحد الأخطاء التي يرتكبها معظمنا هو تخطي المرطب. يمكن أن يؤدي تطبيق المرطب قبل المكياج إلى إحداث فرق كبير في بشرتك. تخلق البشرة الرطبة قماشًا ناعمًا للمكياج وتعتني بالبقع الجافة بعد وضع الماكياج.

كثرة استخدام كريم الأساس

يمكن أن يؤدي تطبيق طبقات سميكة وثقيلة من كريم الأساس إلى تشكيل خطوط على الوجه. لتجنب ذلك، اختاري كريم أساس سائل أو كريم مرطب ويمكن أن يمتزج جيدًا على البشرة.

استخدام الكثير من البودرة

مع تقدمنا في العمر، تميل بشرتنا إلى فقدان رطوبتها. يمكن أن يؤدي تطبيق الكثير من البودرة على البشرة الجافة والخشنة إلى إبراز العمر أكثر. تستقر البودرة بسهولة في الخطوط الدقيقة، لذلك تحتاجين إلى دهنها باعتدال وعند الحاجة فقط.

تطبيق أحمر الخدود الخاطئ

سيمنحك اللون المناسب من أحمر الخدود إشراقة صحية. ومع ذلك، إذا اخترت لونًا لا يتناسب مع لون شفتيك أو لون بشرتك، فقد يبدو قاسيًا ويجعلك تبدين أكبر سناً.

الإفراط في تطبيق محدد الشفاه

يمكن أن يكون محدد الشفاه الصارخ والمفرط من المشاكل الرئيسية ويمكن أن يبرز الخطوط الدقيقة حول الفم. أثناء تبطين شفتيك، يجب أن تتبعي الشكل الطبيعي للشفاه.

عدم ترطيب الشفتين

تأكدي من أن الشفاه ليست جافة ومتقشرة قبل تطبيق لون الشفاه. يمكن لتقشير وترطيب شفتيك أن يخلق قماشًا ناعمًا ويجعل أحمر الشفاه يدوم لفترة أطول.

وضع الكثير من المكياج

أثناء عمل مكياجك، حاولي موازنته مع المظهر العام. مكياج العيون الثقيل مع الشفاه الداكنة والخدود البارزة يمكن أن يظهر كبر السن.

استخدام فرش متسخة

هل تريدين أن يبدو مكياجك منعشًا؟ استخدمي فرش وأدوات جديدة أو نظيفة. يمكن أن تحمل الفرشاة القديمة والقذرة الكثير من البكتيريا ولن تعطي تغطية متساوية للبشرة.