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النصر .. عودة "الصليهم" و "عسيري" تدعم أوراق "فيتوريا"

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النصر .. عودة

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، مشاركة لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم ، بعد تعافيه من الإصابة.

كما عاد للتدريبات الجماعية اللاعب عبد الفتاح عسيري وبات جاهزًا لمشاركة الفريق - رسميًا - وفق قرار يملكه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي "فيتوريا".

النصر يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، من أجل مصالحة جماهيره، كما أن مباريات الكأس لا تقبل أنصاف الحلول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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