وزراء يشيدون بميزانية الخير رغم الجائحة: سياسية حكيمة ورؤية سديدة قادت السعودية نحو التقدم والرقي

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عبر تغريدات من خلال حساباتهم بـ"تويتر" رفعوا خلالها التهنئة والدعاء للقيادة الرشيدة

نوه عدد من الوزراء بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين من نتائج مميزة راهنت السعودية خلالها على أن صحة المواطن والمقيم من الأولويات، مؤكدين أن سياسة المملكة ورؤيتها ساهمت في تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأضرت بالعالم أجمع.

جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم الرسمية "بتويتر " رفعوا خلالها التهنئة المقرونة بالدعاء للقيادة الرشيدة والتنوية والإشادة بالنتائج المميزة رغم الجائحة.

ففي البداية، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نرفع التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ‫ولي العهد بما تحقق من نجاح كبير في ‫ميزانية السعودية 2021 رغم جائحة ‫كورونا.

وأكد "آل الشيخ" أن هذا النجاح يجسد حرص القيادة الرشيدة على رقي وتطور الوطن، وبذل الغالي والنفيس من أجل صحة المواطن والمقيم.

من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بفضل الله ثم بتوجيهات مولاي خادم الحرمين ورؤية سمو ولي عهده الأمين تأتي ‫ميزانية 2021 بأرقام مبشرة تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي والمالية العامة.

وأضاف : كما تعكس الالتزام بتنفيذ البرامج التنموية، مختتماً - تغريدته بالدعاء سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يجعل في هذه الميزانية الخير للوطن والمواطن.

ورفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله– بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1443هـ.

‏وقال "الفيصل": نحمد الله على هذا الوطن وقيادته التي تثبت دوماً قدرتها على النجاح رغم كل التحديات التي واجهها العالم بأسره جرّاء الجائحة.

فيما غرد رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد قائلاً تؤكد ‫ميزانية السعودية 2021 أن مسيرة التنمية في وطننا مستمرة بقيادة ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن الإنسان هو محور اهتمامها.

وأضاف: ويأتي تقديم الرعاية الصحية دون تمييز رغم الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا دليلاً على أن ‫الإنسان أولاً في السعودية.