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نقطة أمنية مفاجئة تطيح بمروِّج بحوزته 5000 حبة كبتاجون بالدواسر

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نقطة أمنية مفاجئة تطيح بمروِّج بحوزته 5000 حبة كبتاجون بالدواسر

تمكنت دوريات قوة المهام السرية التابعة لقيادة أمن طرق محافظة وادي الدواسر من الإطاحة بمواطن، يُشتبه بأنه أحد مروجي المخدرات، فشل أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة.

وتفصيلاً، كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أن مركبة حديثة، كانت قادمة من نجران باتجاه الرياض، وتوقفت بجانب الطريق، ثم تحركت ببطء أثناء مشاهدتها نقطة تفتيش مفاجئة؛ ما دعا رجال الأمن بمهام طرق وادي الدواسر للتوجه له، واستيقافه، فلوحظ ظهور علامات الارتباك على قائدها؛ فأُخضع للتفتيش الشخصي، وتفتيش المركبة.

وأكدت المصادر أن الشخص كان يستخدم المنظار "دربيل" لمشاهدة رجال الأمن، وبعد ساعات من التفتيش الدقيق عُثر على أكثر من 5000 حبة من حبوب الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية، وكذلك مسدس، ومبلغ مالي؛ فتم التحفظ على الشخص والمركبة، وأُعد محضر بالواقعة، وتم تحويله والمضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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