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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات واستخدموها في جرائم سلب وسرقة

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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات واستخدموها في جرائم سلب وسرقة شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات واستخدموها في جرائم سلب وسرقة

شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا 5 مركبات واستخدموها في جرائم سلب وسرقة

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضلٍ الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، إثر تورطهم بسرقة (5) مركبات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء واستخدامهم لها في جرائم سلب المارة، وسرقة محتويات المركبات المتوقفة.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، وقد تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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