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كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا"

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كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا" كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا"

مصراوي Masrawy

11:27 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أوتاوا - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الكندية توصلت إلى اتفاق مع شركة مودرنا لتلقي ما يصل إلى 168 ألف جرعة أولية من لقاح الذي طورته الشركة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وذكر ترودو اليوم في أوتاوا، إن مودرنا مستعدة لشحن اللقاحات في غضون 48 ساعة من موافقة سلطات الصحة العامة على اللقاح.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكندية لم توافق بعد على لقاح مودرنا.

وأعلن ترودو أن الأولوية في الحصول على لقاح مودرنا ستكون للمناطق الشمالية والمناطق النائية في البلاد.

وتعاقدت كندا على 40 مليون جرعة من شركة مودرنا.

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