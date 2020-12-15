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"رويترز": بايدن سيرشح أمريكية من السكان الأصليين لوزارة الداخلية

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"رويترز": بايدن سيرشح أمريكية من السكان الأصليين لوزارة الداخلية "رويترز": بايدن سيرشح أمريكية من السكان الأصليين لوزارة الداخلية

مصراوي Masrawy

11:24 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن النائبة الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيومكسيكو، هي مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتولي منصب وزير الداخلية، وحال اخترها بايدن ستصبح أول أمريكية من السكان الأصليين تتولى وزارة الداخلية في أمريكا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، مساء الثلاثاء، عن مصدران قولهم إن بايدن على وشك الانتهاء من القرار وإعلان هالاند وزيرة للداخلية، لكنهم قالوا إنه يبحث المخاوف مم فقدان عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمسك الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

وأكد المصدر الثالث أن القرار اتخذ بالفتل والإعلان عنه وشيك.
وكشفت مصادر مطلعة أخرى، أن بايدن سيرشح بيت بوتيجيج لقيادة وزارة النقل الأمريكية، مما يجعله أول منافس بايدن الديمقراطيين للرئاسة يحصل على دور في إدارته.

وحال اختياره لوزارة النقل، سيصبح أول شخص مثلي الجنس، يتم ترشيحه في منصب بإدارة بايدن.

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