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أمريكا تدفع الإمارات والبحرين وإسرائيل للتعاون في مجال الطاقة

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أمريكا تدفع الإمارات والبحرين وإسرائيل للتعاون في مجال الطاقة أمريكا تدفع الإمارات والبحرين وإسرائيل للتعاون في مجال الطاقة

مصراوي Masrawy

11:13 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

في إطار السعي للبناء على الخطوة التاريخية بإقامة علاقات دبلوماسية بين كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى، عقدت الولايات المتحدة محادثات مشتركة بشأن التعاون بين الدول الشرق أوسطية الثلاث في مجال الطاقة.

وقال وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه قاد المناقشات من العاصمة الإماراتية أبوظبي بهدف تسهيل تدفق الغاز الطبيعي والطاقة بين دول المنطقة. والتقى بروليت مع نظيريه الإماراتي والبحريني مباشرة فيما شارك وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في المحادثات عبر الفيديو كونفرانس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه في حين أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالطاقة، فإن الإمارات والبحرين لم تكن لهما علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل حتى العام الحالي عندما وقعت الدول الثلاث اتفاقات لتبادل الاعتراف الرسمي بوساطة أمريكية.

وقال بوليت إنه من المقرر عقد المزيد من المحادثات بشأن تدفق الطاقة في المنطقة خلال يناير المقبل، حيث تتوقع الولايات المتحدة دعوة وسلطنة عمان والسودان والمغرب والأردن والسلطة الفلسطينية للمشاركة فيها.

يذكر أن إسرائيل تمتلك حقول غاز طبيعي كبيرة أمام سواحلها تحت مياه البحر المتوسط، في حين تبحث السعودية عن الغاز الطبيعي في صحاريها الواسعة. كما يمكن للعراق المجاور الذي يتخلص من الغاز بكميات كبيرة بالحرق، بدء استخدامه في تشغيل محطات الطاقة، ويتوقف عن استيراد الكهرباء من إيران.

وبحسب وزير الطاقة الأمريكي فإنه يمكن لإمدادات الغاز الطبيعي الإقليمية في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمدادات من شرق البحر المتوسط أن تساعد أوروبا في تنويع مصادر إمداداتها بالطاقة وتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.

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