لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات.. "الحقيل" يلتقي المواطنين ويقف على مشاريع مكة المكرمة ويوجِّه بسرعة الإنجاز

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قضى 48 ساعة ما بين جولات ميدانية واجتماعات ومناقشات

48 ساعة قضاها ماجد الحقيل، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية، في اجتماعات ولقاءات وجولات ميدانية تفقدية في مكة المكرمة، تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع الخاص؛ وذلك لدفع عجلة التنمية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المشاعر المقدسة تحقيقًا لرؤية 2030.

"الحقيل" خلال جولاته الميدانية استقبل مواطنين ومواطنات، واستمع لمطالبهم، ووجّه بإيجاد الحلول الفورية لها، كما وقف على المخططات التي تواجه بعض التحديات، وبحث الحلول اللازمة لها.

وتفقد الحقيل المشاريع السكنية، ومشاريع الطرق والتقاطعات والجسور، ووجّه معاليه بسرعة إنجازها.

وزار الحقيل حي النكاسة العشوائي، واطلع على مراحل تطويره، وعقد اجتماعات مع منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، واطلع على عرض مرئي عن المشروعات التطويرية والخدمية في مختلف المجالات.

ودشن الحقيل مؤشرات الأداء للبلديات، كما عقد لقاء مع المستثمرين والمطورين العقاريين بالمنطقة، وناقش معهم خلاله المشاريع والفرص الاستثمارية، وبحث احتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم؛ بهدف توفير جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة لهم نظامًا.

وشدد الحقيل على أهمية دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس البلدي، الذي ناقش فيه أبرز العوائق التي تواجههم، مشددًا على أهمية دور المجالس البلدية في إنجاح سير عمل القطاع البلدي.

وخلال الجولات الميدانية دشن الحقيل أعمال حماية مخططات ولي العهد (٥-٦) من أخطار السيول.

وضمن الجولات وقف الحقيل على مشروع تنفيذ وتطوير شارع "السيدة زينب الهلالية"، الذي يضم نموذجًا لـ"الحي المكي"، ومسطحات مائية، ومناطق مخصصة للترفيه.