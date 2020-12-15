صيام البشرة 15 يوما.. نظام يمنحك الحيوية والنضارة

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مصراوي Masrawy

كتبت- فرح شرف الدين

المقصود بصيام البشرة هو إعطاء الوجه فترة من الراحة للتخلي عن أي منتج من المنتجات الكيميائية، وخلال هذه الفترة تصبح البشرة قادرة على إصلاح نفسها بشكل ذاتي من إرهاق تلك المنتجات.

وهذا النظام يشمل التخلص من المنظفات والمرطبات والمواد المستخدمة يوميا كروتين للعناية بالوجه، وذلك لأن الحاجز الطبيعي للبشرة يعمل على وقايتها دون أي تدخل علاجي أو أي مستحضر تجميلي لتكون قادرة على ترميمها وإعادة الحيوية دون تدخل كيميائي.

ويمكن تطبيق صيام البشرة على مدار 15 يوما بشكل تدريجي، بحيث لا يتم الاستغناء مباشرة عن الكريمات أو الغسول أو السيرم أو المرطب إلا جزئيا، ولتعلمين أن أول أسبوع ستزيد الرؤوس السوداء والحبوب، ولكن ستختفي تدريجيا، وفق ما ذكر موقع "healthline".

فوائد صيام البشرة:

- يقلل من نسبة الزيوت التي تظهر نتيجة زيادة في الإفرازات الدهنية.

- يقلل من ظهور البقع والبثور والرؤوس السوداء.

- ينظف الجلد من العوالق والأوساخ التي تكون موجودة في الجلد بشكل عميق.

- يقشر الخلايا الجلدية التالفة.

- يزيد من مناعة الجلد ويعمل على مقاومة البكتيريا والأمراض المعدية.

- يساعد على زيادة نضارة الجلد.

- يقلل مع الوقت من ظهور البقع والبثور والرؤوس السوداء.

طريقة صيام البشرة:

- يتم التخلص من الروتين اليوم الذي نطبقه بشكل جزئي على البشرة، ومن جميع مستحضرات التجميل، عدا كريم الترطيب والواقي الشمسي.

- في اليوم التالي يتم وضع كمية قليلة من كريم الترطيب أو الواقي الشمسي لتجهيز البشرة للصيام.

- اليوم الثالث نتخلص من كريم الترطيب وواقي الشمس بشكل نهائي، لتكون البشرة قادرة على استقبال الصيام.

- نبدأ بغسل الوجه بالماء الفاتر بعد الاستيقاظ من النوم، وفركه بطريقة ناعمة بالماء لمدة دقيقة كاملة للتخلص من الدهون والعوالق الأخرى.

- مراعاة شرب كمية كبيرة من الماء تصل إلى لترين يومياً أو بما يعادل ثمانية أكواب بدءً من الصباح وحتى نهاية اليوم، وذلك لأن الماء يمنح البشرة ترطيبا عاليا.

- نتبع نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضراوات لأنه يساعد على الترطيب.

- الحصول على عدد ساعات كافِ للنوم حتى تكون البشرة غير مجهدة ولا يظهر هالات سوده تحت العين

- تعتبر هذه الطريقة هي الأمثل للقيام بصيام البشرة، حيث إنها تعمل على توفير الراحة للبشرة، وتضمن زيادة ترطيب وتهيئ البشرة لتطبيق الصيام بشكل لا يحمل أي آثار جانبية سلبية.