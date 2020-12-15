تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:22 مساءً
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:07 مساءً
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:07 مساءً
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
مساء dmc - الكاتب والرسام خالد الصفتي: الاستاذ نبيل فاروق لم يكن هدفة ربح مالي
DMC
DMC
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 10:01 صباحاً
40
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مع "هبة ماهر وداليا أشرف" | الجمعة 18/12/2020 | الحلقة كاملة
DMC
الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:27 مساءً
8 الصبح - المرشدة إيريني نادر: متحف القوات الجوية مناسب لكل الفئات العمرية نظرًا لـ أنشطته مختلفة
DMC
الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:27 مساءً
8 الصبح - اللواء عبد المنعم همام "أحد أبطال حرب أكتوبر" لأبناء الشهداء .. لا تنساقوا وراء الشائعات
DMC
الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
8 الصبح - العقيد سمير عزيز "أحد أبطال القوات المسلحة" يتحدث عن أهم شروط ومواصفات الطيار
DMC
الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
السابق
مساء dmc - نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يتحدث عن إصابة لاعبي منتخب مصر بكورونا
التالى
مساء dmc - نبيل فاروق كاتب أثر في جيل كامل
Tweets by @3yonNews