أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - منة الله.. طالبة تم تكريمها لمساعدة والدها في مهنة الميكانيكا

  • DMC
  • 53
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مع "هبة ماهر وداليا أشرف" | الجمعة 18/12/2020 | الحلقة كاملة

8 الصبح - مع "هبة ماهر وداليا أشرف" | الجمعة 18/12/2020 | الحلقة كاملة

8 الصبح - المرشدة إيريني نادر: متحف القوات الجوية مناسب لكل الفئات العمرية نظرًا لـ أنشطته مختلفة

8 الصبح - المرشدة إيريني نادر: متحف القوات الجوية مناسب لكل الفئات العمرية نظرًا لـ أنشطته مختلفة

8 الصبح - اللواء عبد المنعم همام "أحد أبطال حرب أكتوبر" لأبناء الشهداء .. لا تنساقوا وراء الشائعات

8 الصبح - اللواء عبد المنعم همام "أحد أبطال حرب أكتوبر" لأبناء الشهداء .. لا تنساقوا وراء الشائعات

8 الصبح - العقيد سمير عزيز "أحد أبطال القوات المسلحة" يتحدث عن أهم شروط ومواصفات الطيار

8 الصبح - العقيد سمير عزيز "أحد أبطال القوات المسلحة" يتحدث عن أهم شروط ومواصفات الطيار

شبكة عيون الإخبارية