أمن بني سويف ينجح في كشف غموض العثور على جثة طفلة

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بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من كشف غموض العثور على جثة طفلة بعد اختفائها بعدة ساعات، وتبين وجود إصابات بجثتها، وآثار خنق.

بداية الواقعة بتلقي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، يفيد بورود بلاغاً بعثور أهالي قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى على جثة الطفلة فاطمة حبيب إبراهيم 10 أعوام، داخل منزل مهجور بالقرية، فأمر بسرعة ضبط الجناة.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية والرائد محمود فؤاد رئيس مباحث المركز لكشف غموض الحادث.

وبتكثيف البحث والتحريات وتتبع خط سير الطفلة تبين أن وراء الواقعة نجل خالتها ويدعى "ع . أ - 17 عامًا"، وهو الذي استدرجها أثناء لعبها وتعدى عليها جنسيا، وعندما خاف من افتضاح أمره تعدى عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وألقى بجثتها داخل منزل مهجور لإخفاء جريمته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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