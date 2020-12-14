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بعد تحذيرات الأرصاد.. تعطيل الدراسة في المدن الساحلية بكفرالشيخ

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بعد تحذيرات الأرصاد.. تعطيل الدراسة في المدن الساحلية بكفرالشيخ بعد تحذيرات الأرصاد.. تعطيل الدراسة في المدن الساحلية بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

11:29 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، عن تعطيل الدراسة، غدًا الثلاثاء ولمدة يوم واحد فقط، بالمراكز والمدن الساحلية شمال المحافظة، "بلطيم، والبرلس، ومطوبس"، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد المصرية، بتوقعها سقوط أمطار غزيرة، خلال 24 ساعة مقبلة، في تلك المناطق.

ووفق بيان محافظة كفرالشيخ، أوضح اللواء جمال نور الدين أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، دعت المحافظة إلى توخي الحذر والاحتياطات اللازمة، نظرًا لتعرض المراكز والمدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأمطار غزيرة غدًا الثلاثاء.

وقال المحافظ، في البيان، إن تعطيل الدراسة يقتصر على مدارس المراكز الثلاثة الساحلية المذكورين، سواء تعليم عام، أو فني، أو أزهري.​

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