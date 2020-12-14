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الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات

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الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات الصحة العالمية: على من تم تطعيمهم ضد كورونا الاستمرار في ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

11:28 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

جنيف - (د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض .

وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كورونا.

ولذلك، ينبغي على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أن يستمروا في الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعية مناسبة، وارتداء قناع الوجه (الكمامة) وغسل أيديهم في كثير من الأحيان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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