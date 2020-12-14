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​"الساعة 9 الصبح".. اليوم بدء الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي

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​"الساعة 9 الصبح".. اليوم بدء الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي ​"الساعة 9 الصبح".. اليوم بدء الامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي

مصراوي Masrawy

07:30 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، امتحان إلكتروني تدريبي على "التابلت".

ويبدأ الامتحان من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، ويستمر حتى 20 من ديسمبر الجاري.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، بنظام "أوبن بوك"، ويمكن إجراءه في المنزل أو المدرسة.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة، واختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وأضاف الوزير، أن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وفي أي وقت من 9 صباحًا إلى 9 مساء، والفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.

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