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نجاة مواطنة وطفلتَيْها إثر سقوط مركبتهن في هوة سحيقة شمال محايل

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قالت لـ"سبق": سقطنا من ارتفاع كبير وتم استخراجنا من بين كومة حديد

نجاة مواطنة وطفلتَيْها إثر سقوط مركبتهن في هوة سحيقة شمال محايل

نجت مواطنة وابنتاها من الموت إثر سقوط المركبة التي كانت تُقلُّهن في هوة سحيقة، تحاذي الطريق المؤدي لمنزلهن الذي يقع شمال محافظة محايل.

وفي التفاصيل، قالت المواطنة لـ"سبق": عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء، وكعادتي في ركوب مركبتي أنا وصغيرتَيَّ، والتوجه لأي مكان نريده، مع حرصي التام على ربط حزام الأمان، وإبقاء صغيرتَيّ في المقعد الخلفي، وحساب مقاس مركبتي، والطريق المنحدر من الجبل الذي أسكن بعاليه، لكن كل حساباتي لم تكن بتلك الدقة عندما سقطت مركبتي، وانقلبت من ارتفاع شاهق، يعادل ارتفاع بناية بثلاثة طوابق، لكننا نجونا بأعجوبة -ولله الحمد-، وتم تحريرنا واستخراجنا من بين كومة حديد مركبتنا من قِبل رجال الدفاع المدني، ونقلنا لمستشفى محايل العام بعد تعرُّضنا لإصابات وكسور مختلفة.

وكان رجال الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر قد باشروا الحادث فور تلقي البلاغ.

وعادت المواطنة لتؤكد أن الطريق الذي شهد الحادثة لا يتسع إلا لمركبة واحدة، وتم سفلتته من قِبل البلدية. وتساءلت: لماذا لا يكون أكثر أمانًا من وضعه الحالي؟! لماذا لا يكون هناك سياج يمنع من السقوط في الهاوية تحت سفح الجبل كما حدث معي؟.. مطالبة بتكوين لجنة عاجلة للوقوف على الطريق.

نجاة مواطنة وطفلتَيْها إثر سقوط مركبتهن في هوة سحيقة شمال محايل

نجاة مواطنة وطفلتَيْها إثر سقوط مركبتهن في هوة سحيقة شمال محايل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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