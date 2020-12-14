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24 فائزًا في النسخة الأولى لبطولة للتجديف في جدة

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24 فائزًا في النسخة الأولى لبطولة السعودية للتجديف في جدة 24 فائزًا في النسخة الأولى لبطولة للتجديف في جدة
السعوديان "رضا" و"كريمان" حققا المركز الأول في الفئة المفتوحة

24 فائزًا في النسخة الأولى لبطولة السعودية للتجديف في جدة

توج رئيس الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد حضراوي، (24) متسابقًا ومتسابقة بـ(4) فئات، من بطولة المملكة للتجديف في نسختها الأولى التي نظمها الاتحاد السعودي للتجديف، وذلك في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة.

وتفصيلاً.. حصد لاعب السعودي حسين علي رضا من "المتسابقين"، وكريمان أبو الجدايل لاعبة المنتخب السعودي من "المتسابقات" على المركز الأول في الفئة المفتوحة، بينما فاز في فئة (فوق 35 عامًا) سالم علي من "المتسابقين"، و Kelly Nathaniel من المتسابقات.

وعلى مستوى فئة (تحت من 23 عامًا) تمكن لاعب المنتخب السعودي سلطان الشالي من إحراز المركز الأول، فيما نالت ليلى مراد من السيدات المركز الأول في الفئة ذاتها، وتمكن فريق علي رضا من حصد ذهب هذه الفئة، فيما اتجهت الميدالية الذهبية لـلفريق النسائي Interval A على مستوى المتسابقات، حيث وزعت الجوائز المالية البالغة (100) ألف ريال على الفائزين.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد حضراوي عن شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، ولسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية على رعايتهم ومتابعتهم للبطولة ودعمهم الذي أثمر عن نجاح وتميز أول بطولات المملكة من خلال هذا الاتحاد الوليد، وفي فترة قصيرة منذ نشأته.

وأشار إلى أن اتحاد اللعبة يهدف من إقامة البطولة لرفع الوعي وتعريف المجتمع برياضة التجديف، واكتشاف المواهب لرفع مستوى كفاءة المنتخب، لافتًا النظر إلى أن هذه البطولة تشكل أهمية كبيرة للفرق أو رياضيي التجديف الحاليين، كونها تُعد مظلة لمن يمارسون التجديف بشكل عام ليكونوا جزءًا من مجتمع التجديف في المملكة.

وقال حضراوي: "الاتحاد هو الحوكمة الأساسية لرياضة التجديف في السعودية، ومن أهدافنا التوعية المجتمعية لنشر هذه اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، مواكبة لتحقيق جزءٍ من رؤية المملكة 2030 في تسهيل وصول مزاولي هذه الرياضة لهدفهم"، مبينًا أن أحد أهداف الاتحاد الرئيسة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، حيث تنطلق التصفيات في إبريل المقبل لعام 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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