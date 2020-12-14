اليمن يحذر من مخاطر أنشطة إرهابية تستهدف السفن قبالة البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

حذر معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي لما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من ميليشيا الحوثي".

وقال الإرياني في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن تصاعد وتيرة الأنشطة الارهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية فحسب، بل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية.

وأضاف الإرياني: "تأتي هذه الأنشطة في سياق مخطط العبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم القانونية في وقف" هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب".

كانت وزارة الطاقة السعودية قد اعلنت اليوم الاثنين تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، غرب المملكة، على ساحل البحر الأحمر، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير، مؤكدة أن العمل الإرهابي"لم يلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود،أو تأثير في إمداداته".

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بشكل متكرر، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، باستهداف سفن تجارية ونفطية، على البحر الأحمر، وتهديد الملاحة الدولية هناك، وذلك عن طريق استخدام زوارق بحرية حربية.