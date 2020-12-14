أخبار عاجلة

تنفيذ "اتفاق الرياض".. بداية مرحلة جديدة لجهود المملكة لبلوغ الحل السياسي باليمن -
وكيل "الصحة": عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يعني استمرار الجائحة -
"الحربي": يوم الشرطة العربية مناسبة تذكّرنا بما ننعم به من أمن وأمان -
"العثيمين" يشيد باتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية بها كفاءات سياسية -
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه" -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إطلالات اليوم: هبة مجدي بفستان أخضر.. ومريهان حسين كاجوال

Print
إطلالات اليوم: هبة مجدي بفستان أخضر.. ومريهان حسين كاجوال إطلالات اليوم: هبة مجدي بفستان أخضر.. ومريهان حسين كاجوال

مصراوي Masrawy

06:00 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا باللون البينك، مزينا بالورود باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- مريهان حسين:

تألقت الفنانة مريهان حسين، إذا ارتدت بدي باللون الأبيض مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وأختارت أن تترك شعرها منسدلا، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- رضوى الشربيني:

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، بتيشرت باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها جاكيت باللون الزيتي وبنطلون جلد وحذاء أسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- يارا:

طلت المطربة اللبنانية يارا بتيشرت باللون الرصاصي وبنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وساعة يد، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي فستانا طويلا باللون الأخضر، مزود بأكمام، ومجموعة أزرار عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا للخلف، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية