دليل "بانتون" يعلن عن اختياره لونين للعام 2021

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مصراوي Masrawy

وكالات

في نهاية كل عام نترقب اللون الذي سيختاره دليل "بانتون" للعام المقبل، والذي يطبع عادة موضة الأزياء،والأكسسوارات، والماكياج كما تصل مفاعيله إلى ديكورات المنازل والأماكن العامة، ويبدو أن هذا الدليل لم يكتف بلون واحد للعام الجديد، لكنه قرر اختيار لونين يجسدان بتناقضهما حالة التخبط الذي يعيشه عالمنا في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي فرضها انتشار وباء كورونا، وفقا لـ"العربية".

يؤسس اللون المختار عادة لاتجاهات الموضة، والفنون، والهندسة الداخلية، وسواها من المجالات الإبداعية. وقد اعتمد تحديد ألوان العام 2021 على مواضيع أساسية انطلق منها دليل "بانتون" هي التفاؤل والقوة. أما اللونان اللذان تم اختيارهما في هذا المجال فهما: الأصفر المشرق الذي يحمل اسم Illuminating ورقم 13-0647 والرمادي الكلاسيكي الذي يحمل اسم Ultimate Gray ورقم 17-5104.

رسالة قوة وتفاؤل

هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها اختيار لونين للعام، وكانت المرة الأولى خلال العام 2016 عندما تم اختيار اللونين الوردي (Rose Quartz) والأزرق (Serenity). أما عن اختيار العام 2021، فقد أعلنت لوري بريسمن نائبة رئيس معهد "بانتون" للألوان في هذا المجال أنه "لا وجود لأي لون ممكن أن يعبّر وحده عن معنى الحاضر الذي نعيشه. وقد أدركنا أننا لا نستطيع اختيار لون محدد بمفردنا في ظل أجواء تعزز حاجة بعضنا إلى بعض وإلى الدعم العاطفي والأمل".

اختار معهد "بانتون" في البداية الأصفر المشرق لوناً للعام 2021، إلا أنه قرر بعد ذلك أن يضيف إليه لوناً آخر بهدف التعامل معهما على أنهما زوجان من الألوان لا يفترقان هذا العام. وقد قال لياتريس أيزمان، المدير التنفيذي لمعهد "بانتون" في هذا المجال، إن "الأصفر المشرق لون يدعو إلى الطموح ولكن الرمادي الكلاسيكي يؤسس له قاعدة صلبة ينطلق منها لتحقيق الأمنيات والأحلام".

في الحفلات وعروض الأزياء

أعلن معهد "بانتون" في بيان صحافي أصدره: "إن الإشراق الذي تتخلله لمسات من الظل يعبر في مجال الموضة عن اجتماع الدفء مع القوة وهو يشكل تناقضاً مميزاً في مجال تنسيق الأزياء والأكسسوارات. وكان بدأ ظهور هذين اللونين في مجموعات ربيع 2021 من الأزياء الجاهزة، إذ تم استعمال الأصفر المشرق في عدة مجموعات منها لدور: JasonWu، وCollina Strada، وMiu Miu، وMSGM، وVersace. أما الرمادي الكلاسيكي فظهر في مجموعات عديدة منها: Brandon Maxwell، وBalmain، وMichael kors، وNina Ricci.

وكان هذان اللونان ظهرا أيضاً في العديد من إطلالات النجمات على البساط الأحمر للمهرجانات العالمية التي أقيمت خلال العام 2020:

اختارت النجمة كايت بكنسايل ثوباً رمادياً من Julien Mcdonald في حفل Critics’ Choice Awards 2020.

اعتمدت النجمة جانيل موناي ثوباً رمادياً من Ralph Lauren في حفل توزيع جوائز أوسكار 2020.

اختارت النجمة لوسي بوينتون إطلالة من Louis Vuitton في حفل توزيع جوائز Golden Globe2020.

تألقت النجمة أريانا غراندي بثوب من Giambattista Valli في حفل توزيع جوائز Grammy Awards 2020.

اختارت النجمة أوكوافينا ثوباً أصفر من Elie Saab للمشاركة في حفل توزيع جوائز Critics’ Choice Awards 2020.

اعتمدت زوي دوتش ثوباً أصفر من Fendi للمشاركة في حفل توزيع جوائز Golden Globe 2020.

اختارت ميندي كالنغ ثوباً أصفر من Dolce&Gabbana للمشاركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2020.