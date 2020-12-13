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مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم "صحراوي الصف"

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مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم "صحراوي الصف" مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم "صحراوي الصف"

مصراوي Masrawy

11:40 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر طبي عن استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين بالصف.

وأوضح المصدر أن الإصابات تنوعت مابين كسور بالضلوع والمفاصل، إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

الحادث أسفر عن مصرع كل من: "نرجس عطية 61 سنة" و"جرجس مجدي 14 سنة" وشقيقه "بيتر 11 سنة".

كما أصيب 5 أخرون هم: السيد محمد 22 سنة وعايدة عطية ٦٢ سنة، ويليم مجدي 11 سنة، وشقيقه طفل يبلغ من العمر عامين، نورا مجدي 30 سنة.

البداية تعود إلى تلقي العقيد أحمد حمدي مأمور مركز الصف إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

جرى نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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