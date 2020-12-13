وزيرة البيئة تزور كفرالشيخ غدًا

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن زيارة تجريها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غدًا الإثنين، لافتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن وزيرة البيئة ستشهد افتتاح مصنع سيدي سالم لتدوير المخلفات، بعد تطويره، ووضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، مع متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني.

ومن المقرر أن توقعالوزيرة، خلال الزيارة، بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفرالشيخ، وذلك في إطار التعاون في المجالات البيئية، والبرامج التدريبية، والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ما يأتي استكمالاً لمبادرة "اتحضر للأخضر" التي جرى تنفيذها في جامعة المحافظة.